

В Марнеули убиты два человека, двое ранены

21.07.2021 11:26





В Марнеули произошло убийство. В результате случая два человека убиты и двое получили ранения.



Несчастный случай произошел в селе Земо Сарали Марнеульского района. Что стало причиной случая, пока неизвестно.



По существующей информации, в связи с фактом правоохранители уже задержали предполагаемого подозреваемого.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





