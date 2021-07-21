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В Марнеули убиты два человека, двое ранены


21.07.2021   11:26


В Марнеули произошло убийство. В результате случая два человека убиты и двое получили ранения.

Несчастный случай произошел в селе Земо Сарали Марнеульского района. Что стало причиной случая, пока неизвестно.

По существующей информации, в связи с фактом правоохранители уже задержали предполагаемого подозреваемого.

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