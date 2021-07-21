

МВД распространяет информацию в связи с убийством в Марнеули

21.07.2021 12:09





Сотрудниками департамента полиции Квемо Картли в результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий, проведенных по горячему следу, по фактам убийства и попытки убийства, произошедшим в Марнеульском муниципалитете, задержан Э.А., 1992 года рождения.



По данным МВД Грузии, он обвиняется в умышленном убийстве двух или более членов семьи при отягчающих обстоятельствах и в попытке умышленного убийства двух или более членов семьи при отягчающих обстоятельствах.



Преступление предусматривает лишение свободы сроком от 16 до 20 лет или бессрочно.



«Следствием установлено, что обвиняемый в ночь на 21 июля с.г. в Марнеульском муниципалитете, на почве существовавшего в прошлом конфликта, из огнестрельного оружия, в их же доме застрелил бывшую жену - Г.П., 1994 года рождения и ее отца - И.П., 1969 года рождения. Находившихся там же мать Г.П - С.А., 1974 года рождения и брата бывшей жены - А.П. 1996 г.р. попытался убить из огнестрельного оружия, после чего скрылся с места происшествия.



Раненые С.А. и А.П. доставлены в медицинское учреждение, где им оказали соответствующую медицинскую помощь. Их жизни опасность не угрожает.



Правоохранители задержали обвиняемого по горячим следам, через несколько часов после произошедшего. Полиция в качестве вещественного доказательства изъяла орудие преступления - пистолет.



Расследование ведется в соответствии с подпунктом «е» части 2 и подпунктом «а» части 3 статьи 11 прима 109 , а также с подпунктом «е» части 2 и подпунктом «а» части 3 статьи 11 прима 19-109 УК Грузии», - заявляют в МВД.



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