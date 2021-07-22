

На территории старого бульвара в Батуми убит сотрудник охраны кафе-бара

22.07.2021 11:38





На территории старого бульвара в Батуми убили сотрудника охраны кафе-бара, мужчину около 60 лет. Случай произошел минувшей ночью. По прибытии бригады скорой медицинской помощи мужчина был уже мертв.



По существующей информации, случившемуся предшествовал конфликт. Как рассказывают очевидцы, смертельное ранение мужчине нанес холодным оружием один из посетителей и затем скрылся.



В связи с произошедшим на месте были мобилизованы правоохранители.



Как сообщают в МВД, расследование по факту ведется по статье 108 УК Грузии, что подразумевает умышленное убийство.



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