Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

На территории старого бульвара в Батуми убит сотрудник охраны кафе-бара


22.07.2021   11:38


На территории старого бульвара в Батуми убили сотрудника охраны кафе-бара, мужчину около 60 лет. Случай произошел минувшей ночью. По прибытии бригады скорой медицинской помощи мужчина был уже мертв.

По существующей информации, случившемуся предшествовал конфликт. Как рассказывают очевидцы, смертельное ранение мужчине нанес холодным оружием один из посетителей и затем скрылся.

В связи с произошедшим на месте были мобилизованы правоохранители.

Как сообщают в МВД, расследование по факту ведется по статье 108 УК Грузии, что подразумевает умышленное убийство.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна