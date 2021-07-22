

В Грузии вакцинированы 67% женщин и 33% мужчин

22.07.2021 19:37





Согласно отчету Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья Грузии (NCDC) в целом по стране 67% от общего числа вакцинированных составляют женщины, а 33% — мужчины. Отчет охватывает период с 15 марта по 15 июля.



В докладе также говорится о разнице в вакцинации среди возрастных групп. Самое большое количество вакцинированных зафиксировано среди граждан в возрасте от 70 до 74 лет.



В возрастной группе от 18 до 54 лет большинство граждан привились вакциной SinoPharm. На втором месте — SinoVac, на третьем — AstraZeneca, на четвертом — Pfizer.



В возрастной группе от 55 до 65 лет на первом месте AstraZeneca, далее — SinoPharm, SinoVac, Pfizer.



В возрастной группе от 65 до 75 лет на первом места также AstraZeneca, далее — Pfizer, SinoPharm и SinoVac.



Что касается медработников, то к 15 июля вакцинированы 16,486 человек. В этой группе преобладает вакцинация препаратом Pfizer, далее следует AstraZeneca, SinoPharm и SinoVac.



Больше всего вакцин сделано в Тбилиси (202,904), по регионам лидирует Аджария (34,848) и Имерети (27,262).



В среднем на 100 000 населения вводится 700 доз вакцины в день.



Из имеющихся в стране вакцин Sinopharm и Sinovac используются как в учреждениях первичной медико-санитарной помощи, так и в больницах, в то время как вакцины Astrazeneca и Pfizer доступны только в больницах.



По данным NCDC, с 15 марта по 15 июля 12,2% целевой группы населения, или 207 394 человека, были вакцинированы однократной дозой вакцины. 126 739 человек прошли полную вакцинацию.



Что касается распределения вводимых доз по производителям, по данным NCDC, за отчетный период было введено 87 617 доз Astrazeneca, 29 900 доз Pfizer, 132 788 доз Sinopharm и 83 828 доз Sinovac.



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