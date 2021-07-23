

До 7 тысяч абонентов в Тбилиси предупреждены об отключении газа

23.07.2021 21:43





Подача газа примерно 6,6 тысячи абонентов в Сабурталинском районе Тбилиси будет ограничена 25 июля. Об этом сообщает газораспределительная компания Tbilisi Energy.



Причина отключения – плановые работы по реконструкции газопровода. Подачу ограничат на сутки жителям улиц Нуцубидзе, а также второго, третьего, четвертого, пятого микрорайонов Нуцубидзе, улиц Амашукели, Капанели, Хвамли. Без газа останутся и жители территории, прилегающей к четвертому микрорайону Нуцубидзе.



Отключения затронут магазины, частные компании, торговые объекты, школы и детские сады.



Подробный перечень улиц приведен на сайте компании.



Подача газа прекратится с 10:00 25 июля и будет восстановлена поэтапно с 10:00 26 июля.



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