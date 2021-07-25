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В Греции произошло столкновение между противниками вакцинации и полицией
25.07.2021 12:42
В столице Греции Афинах прошла акция протеста против обязательной вакцинации.
Участники акции заявляли, что принудительная вакцинация медицинских работников недопустима и у людей должен быть выбор.
Подобный митинг в Афинах прошел уже в третий раз.
Во время демонстрации между активистами и полицией произошло столкновение.
Полиция применила для разгона собравшихся слезоточивый газ и водометы. Власти Греции недавно приняли решение об обязательной вакцинации представителей сектора здравоохранения и персонала домов престарелых.
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