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Тропические леса и болота Грузии внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО


26.07.2021   18:16


Тропические леса и болота в заповедниках на западе Грузии, в экосистеме Колхети, внесли в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

«Тропические леса и болота Колхети внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Браво!», сообщается на странице ЮНЕСКО в Twitter.

В список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО попадают уникальные территории, которые важно сохранить в первозданном виде. Сейчас в этом списке более 200 памятников природы.

Это означает, что теперь в список ЮНЕСКО вошли Колхидский национальный парк, Национальный парк Мтирала, Охраняемые территории Кобулети и Охраняемые территории Кинтриши.

Все эти заповедники находятся возле черноморского побережья Грузии, на территории, где в древности располагалась древняя Колхида. Экосистема Колхети была включена в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО с 24 октября 2007 года.

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