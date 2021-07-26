

Тропические леса и болота Грузии внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

26.07.2021 18:16





Тропические леса и болота в заповедниках на западе Грузии, в экосистеме Колхети, внесли в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.



«Тропические леса и болота Колхети внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Браво!», сообщается на странице ЮНЕСКО в Twitter.



В список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО попадают уникальные территории, которые важно сохранить в первозданном виде. Сейчас в этом списке более 200 памятников природы.



Это означает, что теперь в список ЮНЕСКО вошли Колхидский национальный парк, Национальный парк Мтирала, Охраняемые территории Кобулети и Охраняемые территории Кинтриши.



Все эти заповедники находятся возле черноморского побережья Грузии, на территории, где в древности располагалась древняя Колхида. Экосистема Колхети была включена в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО с 24 октября 2007 года.



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