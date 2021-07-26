|
|
|
Мужчина был сбит поездом Батуми-Тбилиси
26.07.2021 23:43
В Тбилиси молодой мужчина был сбит поездом, следовавшим из Батуми. По имеющейся информации, случай произошел тогда, когда мужчина переходил через рельсы.
Как сообщили в «Грузинской железной дороге», пострадавшему на месте была оказана первичная медицинская помощь.
По информации Тбилисского центра скорой медицинской помощи, мужчину доставили в клинику им. Александра Аладашвили.
На месте мобилизована полиция.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна