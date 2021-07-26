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Мужчина был сбит поездом Батуми-Тбилиси


26.07.2021   23:43


В Тбилиси молодой мужчина был сбит поездом, следовавшим из Батуми. По имеющейся информации, случай произошел тогда, когда мужчина переходил через рельсы.

Как сообщили в «Грузинской железной дороге», пострадавшему на месте была оказана первичная медицинская помощь.

По информации Тбилисского центра скорой медицинской помощи, мужчину доставили в клинику им. Александра Аладашвили.

На месте мобилизована полиция.

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