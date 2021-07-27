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Несколько сел в Лентехском муниципалитете оторваны от внешнего мира


27.07.2021   12:59


В результате стихии несколько сел в Лентехском ​​муниципалитете оказались оторванными от внешнего мира.

По информации мэра Бадри Липартелиани, в Чолури снесло 100-метровый участок центральной дороги, соединяющей Лентехи-Ласдили, из-за чего движение транспорта полностью парализовано. Также размыта дорога в направлении села Дураши и Сакдари.

Из-за разлива реки Чолшура, снесен мост, соединяющий с Дураши. Также повреждена дорога, соединяющая с селом Твиби. Несколько деревень отрезаны от внешнего мира.

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