

В результате сильного дождя в Батуми затопило несколько улиц

27.07.2021 14:37





В результате проливного дождя в Батуми затоплены до 10 улиц. По информации местных жителей, из-за сильных осадков особенно сложно передвигаться по улице Агмашенебели. По их словам, по отдельным улицам невозможно ходить пешком.



Горожане заявляют, что из-за неблагоустроенной инфраструктуры своевременно не пропускается большой объем воды, что приводит к затоплению улиц.



В свою очередь в ООО «Батуми Цкали» («Вода Батуми») заявляют, что в целях превенции мобильные группы направились на те улицы, где во время сильных дождей часто бывает затоплена территория. По информации ведомства, ведутся активные работы по очистке труб.



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