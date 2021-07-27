

На западе Грузии дожди спровоцировали оползни и разрушение дорог

27.07.2021 15:19





Ливневые дожди вызвали увеличение уровня воды в реках на западе Грузии. Это спровоцировало оползни, разрушение дорог и мостов.



В трех селах Хобского муниципалитета: Хамискури, Хета и Первомайское вода затопила дворы, улицы и сельскохозяйственные угодья. Утром в зоне затопления заработала спецтехника, были очищены дренажные каналы. В настоящее время движение по центральной трассе в Хобском районе восстановлено.



Возле Кутаиси на 97 км участке дороги Цхалтубо-Цагери-Лентехи размыта автомобильная дорога, работы по восстановлению уже начались, сообщает департамент автомобильных дорог.



Из-за дождей сошел оползень на седьмом километре трассы внутреннего значения Алпана-Цагери. По данным департамента автомобильных дорог, на этом участке дороги запрещено движение всех видов транспорта.



В Сванетии река Цхенисцкали из-за проливных дождей вышла из берегов и унесла около 50 метров центральной дороги возле села Сакдари. Поврежден мост, соединяющий село Лентехи с тремя общинами.

По словам мэра муниципалитета Лентехи Бадри Липартелиани, на месте уже работает тяжелая техника, к концу дня откроется временная дорога.



Также из-за проливных дождей поднялся уровень воды в реке Ингури.



Паводком размыло основание железобетонного моста на 165-м км трассы Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили (Кала-Ипари).

Представители Департамента автомобильных дорог Грузии изучают ситуацию на местах и разрабатывают план восстановления движения.





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