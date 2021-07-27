

В США медработников обязали привиться от коронавируса

27.07.2021 16:44





Министерство США по делам ветеранов обязало своих медработников привиться от коронавируса. Об этом написал проживающий в Соединенных Штатах грузинский врач, профессор Медицинской школы Миссисипи Зураб Гурули.



По его словам, с сегодняшнего дня всем врачам, медсестрам, санитарам, медицинским техникам дается 8 недель для завершения процесса вакцинации. По истечении этого срока невакцинированные работники будут уволены.



«Два дня назад AHA, Американская ассоциация госпиталей, в которую входят около 5000 клиник, поддержала всеобщую и обязательную вакцинацию медицинских работников. Таким образом, это только вопрос времени, когда вакцинация станет обязательной для всех, кто хочет извлечь выгоду из интеллектуальных достижений общества.



Я ждал такого решения и не удивился. COVID не останавливается. Созданный в лаборатории вирус, скорее всего, имеет иную логику поведения по сравнению с естественным, который сам через некоторое время «успокаивается».



Это война; безжалостная гибридная война. А на войне действуют военные законы.



Нарушаются личные свободы людей? Это принуждение? Это насилие? ...



Аргументы бесчисленны. Спор можно продолжать бесконечно. Но ...Если идет война, все должны принести соответствующую жертву, чтобы в равной степени насладиться результатом победы. Так что à la guerre comme à la guerre», - написал Зураб Гурули в социальной сети.



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