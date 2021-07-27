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Начато восстановление дорог, поврежденных в результате стихии
27.07.2021 23:20
Департамент автомобильных дорог начал работы по ремонту дорог, поврежденных вследствие стихии, вызванной проливными дождями. Информацию об этом распространяет Департамент автомобильных дорог.
По их информации, в результате сильного дождя на участке автодороги Кутаиси-Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили у села Сакдари разлившаяся река повредила мост и автодорогу. Также в результате проливного дождя река Ингури размыла левую опору железобетонного моста на 165-м километре участка автомобильной дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили (Кала-Ипари).
С утра на обоих участках было запрещено движение всех видов транспорта; чтобы определить, какие работы необходимо провести для скорейшего восстановления поврежденной дорожной инфраструктуры, представители Департамента автомобильных дорог с утра знакомились с ситуацией на месте.
Кроме того, Департамент автомобильных дорог с помощью тяжелой техники проводит работы по активной расчистке и устройству временных дорог, для устранения ущерба, нанесенного стихией, и для скорейшего восстановления автомобильного движения мобилизуется дополнительная техника.
Департамент автомобильных дорог призывает как граждан Грузии, так и туристов воздерживаться от поездок по этим направлениям и соблюдать установленные дорожные режимы. На данный момент движение в обоих направлениях по-прежнему запрещено.
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