

Pfizer: Прививка третьей дозой увеличивает защиту от дельта-штамма в 100 раз

28.07.2021 20:55





Введение третьей дозы вакцины от коронавируса может усилить защиту от дельта-штамма до 100 раз.



В опубликованном сегодня отчете компании Pfizer отмечается, что третья доза серьезно усиливает титры нейтрализации дельта-варианта.



Кроме того, в документе говорится, что после введения третьей дозы вакцины у людей в возрасте от 18 до 55 лет количество антител возрастает более чем в пять раз, а у людей в возрасте от 65 до 85 лет - в 11 раз.



На прошлой неделе руководитель федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски заявила, что на дельта-штамм в настоящее время приходится 83% случаев заражения коронавирусом в США, что на 50% больше, чем в начале июля.



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