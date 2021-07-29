

NYT: Грузия на 9 месте в мире по количеству заражений ковидом за последние 7 дней

29.07.2021 20:23





По данным The New York Times, на прошлой неделе Грузия заняла девятое место в мире по количеству случаев коронавируса на 100 тысяч населения.



Согласно американскому изданию, количество новых случаев заражения в Грузии за последние семь дней составляет в среднем 2496, что означает 67 новых случаев на 100 тысяч населения. Это число рассчитывается в результате соотношения общего количества населения страны к среднему арифметическому количеству новых случаев заражения за последние семь дней.



Хуже, чем в Грузии дела обстоят в таких странах как Куба, Сейшельские острова, Нормандия, Гибралтар, Британские Виргинские острова (БВО), Казахстан и Фиджи. Наихудшая ситуация с ростом заражения ковидом за последние 7 дней наблюдается на острове Мэн.



Число заболевших коронавирусом в Грузии за последние две недели увеличилось на 102%.



Грузия заняла 17-е место в мире по уровню смертности на 100.000 населения за последнюю неделю.



По данным Национального центра по контролю за заболеваниями Грузии (NCDC), за последние 24 часа было выявлено 2796 новых случаев коронавируса, погибли 17 человек. По состоянию на 28 июля суточный показатель выявляемости заражений составляет 6,71%, за последние 14 дней — 6,73%, а за 7 дней — 7,0%.



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