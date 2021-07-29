

Пункты для вакцинации иностранцев открылись в Грузии

29.07.2021 22:33





Иностранцы без вида на жительство в Грузии смогут привиться от коронавируса в трех клиниках в Тбилиси, Кутаиси и Батуми, сообщает Минздрав Грузии.



По данным ведомства, иностранцы смогут сделать прививки от коронавируса в Центральной университетской клинике в Тбилиси, Республиканской больнице Батуми и в клиническо-реабилитационном центре для инвалидов и пожилых в Кутаиси.



Кому доступна прививка:

• легально находящийся в Грузии иностранец, который может подтвердить легальность нахождения в стране, въехавший в Грузию минимум три месяца назад;

• иностранный гражданин, который участвует в программе "Работай из Грузии", и члены его семьи;

• иностранные граждане, которые находятся в стране для обучения и не смогли выехать на родину, на основании списка образовательного учреждения;

• сотрудники дипломатических представительств, консульств или международных организаций либо организаций, приравненных к ним, и члены их семей;

• отбывающие наказание лица без документов;

• нерезиденты-члены семей граждан Грузии;

• жители оккупированный Россией территорий Грузии - Цхинвальского региона и Абхазии;

• работники наблюдательных миссий и миссии международных доноров.





Как зарегистрироваться



Иностранные граждане или лица без гражданства в пункте вакцинации должны будут предъявить документ, подтверждающий принадлежность к определенной категории.



Иностранцев вышеуказанных категорий будут регистрировать в системе только после вакцинации.





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