|
|
|
В Казбеги выловили из реки свалившегося со склона туриста
31.07.2021 14:33
Спасатели в Грузии вызволяли туриста, который упал со склона в реку в высокогорном селе Джута в Казбегском районе.
Несчастный случай произошел, когда группа из 15 иностранных туристов направлялась из Джута до озера Абуделаури.
Спасательную команду вызвали в горы. Пострадавшего пять километров несли на носилках из ущелья до трассы, откуда машина скорой помощи доставила его в медицинское учреждение.
В настоящее время с здоровью туриста ничего не угрожает.
«Как только сообщение было получено, сотрудники управления чрезвычайными ситуациями выехали в указанное место. По словам прибывшей на место бригады реагирования, турист скатился со склона с высоты около 120 метров и получил разные травмы», — говорится в сообщении Службы управления чрезвычайными ситуациями.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна