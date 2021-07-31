

В Казбеги выловили из реки свалившегося со склона туриста

31.07.2021 14:33





Спасатели в Грузии вызволяли туриста, который упал со склона в реку в высокогорном селе Джута в Казбегском районе.



Несчастный случай произошел, когда группа из 15 иностранных туристов направлялась из Джута до озера Абуделаури.



Спасательную команду вызвали в горы. Пострадавшего пять километров несли на носилках из ущелья до трассы, откуда машина скорой помощи доставила его в медицинское учреждение.



В настоящее время с здоровью туриста ничего не угрожает.



«Как только сообщение было получено, сотрудники управления чрезвычайными ситуациями выехали в указанное место. По словам прибывшей на место бригады реагирования, турист скатился со склона с высоты около 120 метров и получил разные травмы», — говорится в сообщении Службы управления чрезвычайными ситуациями.



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