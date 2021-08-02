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Житель Грузии задержан за присвоение государственных земель стоимостью 3 миллиона лари
02.08.2021 16:56
Следственная служба Минфина Грузии задержала жителя Мцхетского муниципалитета по обвинению в хищении государственного имущества в крупном размере путем изготовления и использования поддельных документов. Информацию распространяет пресс-служба ведомства.
Следствие установило, что обвиняемый, используя поддельные документы, обманным путем зарегистрировал шесть принадлежащих государству земельных участков в муниципалитете Мцхета общей площадью 28,8 тысячи квадратных метров с целью обустройства приусадебного хозяйства. Согласно заключению экспертизы, рыночная стоимость этой земли составляет 2 919 977 лари (более 945 тысяч долларов).
В ходе расследования земельные участки, находящиеся в незаконном владении, были арестованы.
Следствие ведется по статьям УК Грузии – «мошенничество» и «изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков».
Обвиняемому грозит от шести до девяти лет тюрьмы.
В настоящее время проводятся соответствующие следственные действия по выявлению других лиц, которые также могут быть причастны к преступлению.
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