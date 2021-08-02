|
|
|
Жителю Батуми грозит год тюрьмы за нападение на диджея
02.08.2021 17:36
Прокуратура Грузии предъявила обвинение жителю Батуми в насилии в отношении гражданина иностранного государства, сообщает пресс-служба ведомства.
Обвиняемому грозит до года тюрьмы. Прокуратура обратится в суд с ходатайством о применении к обвиняемому меры пресечения в установленный законом срок.
По данным следствия, 30 июля 2021 года во время посещения ночного клуба «Сфера» на Батумском бульваре, обвиняемый в результате конфликта нанес физические повреждения выступавшему в клубе берлинскому диджею.
Пострадавший артист, сценическое имя которого Phase Fatale, 30 июля сообщил в социальных сетях, что нападение на него было совершено на почве гомофобии.
Однако во время допроса обвиняемый отрицал факт насилия на почве дискриминации, а также то, что в насилии участвовал охранник ночного клуба, сообщает прокуратура.
Более того, и сам пострадавший диджей тоже не стал настаивать на обвинениях в гомофобии.
Он официально сообщил прокуратуре, что распространенная им в соцсети информация о гомофобных и дискриминационных мотивах насилия «была спровоцирована личным волнением и не соответствует действительности».
Берлинский диджей Phase Fatale является резидентом известного берлинского клуба Berghain и тбилисской клубной сцены Khidi.
О нападении сам артист сообщил в своем Инстаграме. По его словам, на него напали люди, сопровождавшие сотрудников охраны того клуба, где он должен был выступать.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна