

Жителю Батуми грозит год тюрьмы за нападение на диджея

02.08.2021 17:36





Прокуратура Грузии предъявила обвинение жителю Батуми в насилии в отношении гражданина иностранного государства, сообщает пресс-служба ведомства.



Обвиняемому грозит до года тюрьмы. Прокуратура обратится в суд с ходатайством о применении к обвиняемому меры пресечения в установленный законом срок.



По данным следствия, 30 июля 2021 года во время посещения ночного клуба «Сфера» на Батумском бульваре, обвиняемый в результате конфликта нанес физические повреждения выступавшему в клубе берлинскому диджею.



Пострадавший артист, сценическое имя которого Phase Fatale, 30 июля сообщил в социальных сетях, что нападение на него было совершено на почве гомофобии.



Однако во время допроса обвиняемый отрицал факт насилия на почве дискриминации, а также то, что в насилии участвовал охранник ночного клуба, сообщает прокуратура.



Более того, и сам пострадавший диджей тоже не стал настаивать на обвинениях в гомофобии.



Он официально сообщил прокуратуре, что распространенная им в соцсети информация о гомофобных и дискриминационных мотивах насилия «была спровоцирована личным волнением и не соответствует действительности».



Берлинский диджей Phase Fatale является резидентом известного берлинского клуба Berghain и тбилисской клубной сцены Khidi.



О нападении сам артист сообщил в своем Инстаграме. По его словам, на него напали люди, сопровождавшие сотрудников охраны того клуба, где он должен был выступать.



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