|
|
|
Якоб Каджая принес Грузии четвертую серебряную медаль на Олимпиаде в Токио
02.08.2021 19:47
Грузинский спортсмен Якоб Каджая завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио по греко-римской борьбе в весовой категории до 130 кг.
В финале Каджая уступил 38-летнему кубинцу Михаину Лопесу Нуньесу, выигравшему уже четвертое олимпийское золото.
В копилке сборной Грузии на Олимпиаде теперь шесть медалей. До Каджая серебряные медали выиграли дзюдоисты Гурам Тушишвили, Важа Маргвелашвили и Лаша Шавдатуашвили. Обладателем золотой медали стал 21-летний дзюдоист Лаша Бекаури, бронзу выиграл штангист Антон Плесной, выступивший в весовой категории 96 кг.
Часть грузинских олимпийцев уже вернулась в Тбилиси из Токио. Болельщики встретили спортсменов в аэропорту овациями.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна