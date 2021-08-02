

Якоб Каджая принес Грузии четвертую серебряную медаль на Олимпиаде в Токио

02.08.2021 19:47





Грузинский спортсмен Якоб Каджая завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио по греко-римской борьбе в весовой категории до 130 кг.



В финале Каджая уступил 38-летнему кубинцу Михаину Лопесу Нуньесу, выигравшему уже четвертое олимпийское золото.



В копилке сборной Грузии на Олимпиаде теперь шесть медалей. До Каджая серебряные медали выиграли дзюдоисты Гурам Тушишвили, Важа Маргвелашвили и Лаша Шавдатуашвили. Обладателем золотой медали стал 21-летний дзюдоист Лаша Бекаури, бронзу выиграл штангист Антон Плесной, выступивший в весовой категории 96 кг.



Часть грузинских олимпийцев уже вернулась в Тбилиси из Токио. Болельщики встретили спортсменов в аэропорту овациями.



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