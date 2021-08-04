

За полгода в ДТП в Грузии погибли 189 человек

04.08.2021 11:45





По данным Национальной службы статистики, за первые два квартала 2021 года в Грузии в дорожно-транспортных происшествиях погибли 189 человек. Всего в стране произошло 2762 ДТП. Из них причиной 78 случаев было алкогольное опьянение, пострадали 3 595 человек.



При этом, по данным Национальной службы статистики, за первые два квартала 2021 года в стране произошло 6286 пожаров, в результате которых 28 человек погибли и 79 получили травмы. В результате пожаров по всей стране было разрушено 241 здание.



По данным Национальной службы статистики, за первые два квартала текущего года по статье «торговля людьми» было совершено 8 преступлений, из них пять дел раскрыто МВД.





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