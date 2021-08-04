

В этом году в результате пожаров в Грузии погибли 28 человек

04.08.2021 12:19





По данным Национальной службы статистики, за первые два квартала 2021 года в стране было зарегистрировано 6286 пожаров, в результате которых погибли 28 человек и 79 пострадали.



При этом в результате пожаров по всей стране было разрушено 241 здание.



По данным Грузстата, за первые два квартала текущего года было совершено 8 преступлений по статье торговля людьми, из которых пять дел возбудило МВД.



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