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В этом году в результате пожаров в Грузии погибли 28 человек
04.08.2021 12:19
По данным Национальной службы статистики, за первые два квартала 2021 года в стране было зарегистрировано 6286 пожаров, в результате которых погибли 28 человек и 79 пострадали.
При этом в результате пожаров по всей стране было разрушено 241 здание.
По данным Грузстата, за первые два квартала текущего года было совершено 8 преступлений по статье торговля людьми, из которых пять дел возбудило МВД.
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