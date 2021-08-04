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В этом году в результате пожаров в Грузии погибли 28 человек


04.08.2021   12:19


По данным Национальной службы статистики, за первые два квартала 2021 года в стране было зарегистрировано 6286 пожаров, в результате которых погибли 28 человек и 79 пострадали.

При этом в результате пожаров по всей стране было разрушено 241 здание.

По данным Грузстата, за первые два квартала текущего года было совершено 8 преступлений по статье торговля людьми, из которых пять дел возбудило МВД.

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