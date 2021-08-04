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Риск заболеть COVID-19 среди вакцинированных в три раза ниже
04.08.2021 13:14
Британские ученые установили, что риск заболеть COVID-19 у людей, которые получили две дозы вакцины от коронавируса, в три раза ниже от невакцинированных. Как передает Укринформ, об этом говорится в пресс-релизе Имперского колледжа Лондона.
Ученые исследовали ПЦР-мазки, которые взяли у 98 233 человек в Англии с 24 июня по 12 июля. В результате выявлено коронавирус у 527 человек, или 0,63%.
Отмечается, что у людей, которые не были вакцинированы, коронавирус обнаруживали в три раза чаще, чем у тех, кто получил две дозы вакцины, - 1,21% против 0,40%.
Кроме того, полностью вакцинированные люди имели меньше шансов, чем вакцинированные, на получение положительного результата ПЦР-теста после контакта с человеком, болеющим COVID-19 (3,84% против 7,23%).
Как сообщал Укринформ, в мире по состоянию на утро 4 августа зафиксировали 200 278 892 случая заражения коронавирусом. В частности, зарегистрировано 4 258 923 смерти, выздоровели 180 544 399 человек.
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