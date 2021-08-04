

В ближайшие дни температура воздуха в Грузии превысит 40 градусов

04.08.2021 15:40





По данным Национального агентства окружающей среды, в ближайшие дни в Грузии ожидается значительное повышение температуры.



По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Западной Грузии 6-7 августа может превысить 40 градусов, а 7-9 августа в Восточной Грузии превысит 39 градусов.



6-7 августа сильные восточные ветры будут дуть в прибрежных районах Черного моря, в Верхней Имерети, в Колхетской низменности и на участке Гори-Сурами.



Национальное агентство окружающей среды отмечает, что высокая температура воздуха и сильный ветер будут способствовать лесным пожарам.



Также сегодня Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями выпустило предупреждение о том, что в течение недели ожидается резкое повышение температуры, что увеличивает риск лесных и полевых пожаров.





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