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В ближайшие дни температура воздуха в Грузии превысит 40 градусов
04.08.2021 15:40
По данным Национального агентства окружающей среды, в ближайшие дни в Грузии ожидается значительное повышение температуры.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Западной Грузии 6-7 августа может превысить 40 градусов, а 7-9 августа в Восточной Грузии превысит 39 градусов.
6-7 августа сильные восточные ветры будут дуть в прибрежных районах Черного моря, в Верхней Имерети, в Колхетской низменности и на участке Гори-Сурами.
Национальное агентство окружающей среды отмечает, что высокая температура воздуха и сильный ветер будут способствовать лесным пожарам.
Также сегодня Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями выпустило предупреждение о том, что в течение недели ожидается резкое повышение температуры, что увеличивает риск лесных и полевых пожаров.
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