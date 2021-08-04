

В Турции задержали российских туристов по подозрению в поджогах лесов

04.08.2021 20:14





Турецкая полиция задержала двух российских туристов, гулявших по лесному массиву в пригороде Антальи. Об этом сообщает CNN TÜRK.



В правоохранительные органы обратились местные жители, заметившие людей с сумками в руках, которые шли по лесу рядом с горой Тюнектеп. Инцидент произошел 31 июля.



На вызов приехали полицейские и сотрудники управления по борьбе с терроризмом. Вооружившись биноклями и фототехникой, они принялись искать туристов, и через час обнаружили их под опорами канатной дороги, ведущей в гору.



У отдыхающих проверили паспорта и содержимое сумок, после чего доставили в отделение полиции для тщательного досмотра.



В настоящее время в 12 турецких провинциях из-за пожароопасной ситуации запрещается заходить в лесные зоны. Кроме того, нельзя разводить костры на территориях, примыкающих к зеленым массивам.



Ранее сообщалось, что курдская организация «Дети огня», признанная в Турции террористической, взяла на себя ответственность за поджог лесов в Турции



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