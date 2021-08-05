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Microsoft потребует от сотрудников подтверждения о полной вакцинации


05.08.2021   12:06


Microsoft присоединяется к растущему списку компаний, требующих от своих сотрудников полной вакцинации.

В Microsoft заявляют, что сотрудники, поставщики и постоянные гости должны будут предоставить доказательство о прохождении полной вакцинации к сентябрю, прежде чем войти в офисы компании в США.

«Как мы и делали с начала пандемии, мы продолжаем внимательно отслеживать новые тенденции и адаптировать наши планы по мере развития этой ситуации, заботясь о здоровье и безопасности сотрудников», — говорится в заявлении компании.

В общей сложности в Microsoft работает более 180 000 сотрудников, около 100 000 из которых трудоустроены в США.

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