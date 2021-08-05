

В Грузии проверили состав колбасных изделии

05.08.2021 15:12





Факты несоответствия заявленному составу зафиксированы при проверке различных наименований колбасных изделий, реализуемых в Грузии. Об этом сообщает Национальное агентство продовольствия Минсельхоза Грузии.



В июле текущего года инспекторы отправили в государственную лабораторию на проверку 26 образцов мясопродуктов. Специалистов интересовало наличие в них конины, ослятины и птицы.



Несоответствия с составом были выявлены в десяти образцах. Это сосиски, колбасы и ветчина от разных производителей, включая лидеров рынков — компании «Иверия» и «Ваке». Оказалось, что во всех этих продуктах присутствует курятина, хотя производители не сделали соответствующих указаний на этикетках.



Национальное агентство продовольствия отмечает, что продолжит брать образцы и изучать разные продукты, реализуемые в Грузии, с целью защиты интересов потребителей.



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