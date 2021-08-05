Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии проверили состав колбасных изделии


05.08.2021   15:12


Факты несоответствия заявленному составу зафиксированы при проверке различных наименований колбасных изделий, реализуемых в Грузии. Об этом сообщает Национальное агентство продовольствия Минсельхоза Грузии.

В июле текущего года инспекторы отправили в государственную лабораторию на проверку 26 образцов мясопродуктов. Специалистов интересовало наличие в них конины, ослятины и птицы.

Несоответствия с составом были выявлены в десяти образцах. Это сосиски, колбасы и ветчина от разных производителей, включая лидеров рынков — компании «Иверия» и «Ваке». Оказалось, что во всех этих продуктах присутствует курятина, хотя производители не сделали соответствующих указаний на этикетках.

Национальное агентство продовольствия отмечает, что продолжит брать образцы и изучать разные продукты, реализуемые в Грузии, с целью защиты интересов потребителей.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна