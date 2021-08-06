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Внук лидера «Мхедриони» насмерть сбил пешехода в Тбилиси - СМИ
06.08.2021 12:35
Автомобиль насмерть сбил молодого мужчину в центре Тбилиси. Об этом сообщает агентство PrimeTime.
ДТП произошло несколько дней назад в столичном районе Ваке. Согласно распространившейся информации, машиной управлял внук Джабы Иоселиани – лидера действовавшего в Грузии в 90-х годах вооруженного формирования «Мхедриони».
Уголовное дело начато по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшего гибель человека. Преступление предусмотрено частью 6 статьи 276 УК Грузии и предусматривает от 4 до 7 лет лишения свободы.
На данном этапе не известно, задержан ли водитель, сбивший пешехода.
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