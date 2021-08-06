

Испанский Forbes назвал пещеры Вардзия в числе самых впечатляющих мест, открытых для туристов

06.08.2021 15:42

Новости-Грузия



Испанская версия журнала Forbes включила пещерный комплекс Вардзия на юге Грузии в список семи самых впечатляющих мест, которые туристы могут посетить во время пандемии коронавируса.



«За этим мистическим местом, возникшем в XII веке в районе Аспиндза на высоте 1300 метров над уровнем моря, сегодня ухаживают несколько монахов. Это один из самых красивых пещерных городов в мире, где по секретным ходам можно пробраться глубоко вглубь скалистой горы. через секретные ходы, при этом воздух становится все более плотным. Когда представляешь, как здесь жили тысячи семей, это вызывает прилив адреналина», — пишет Forbes.



Авторы трэвел-гида напоминают, что иностранные путешественники могут въехать в Грузию, предоставив свидетельство о полном курсе вакцинации от COVID-19 и отрицательный результат ПЦР-теста на английском языке.



В список самых впечатляющих мест, которые туристы могут посетить во время пандемии, испанский Forbes также включил пустыню Намиб (Намибия), горы Ирландии, соляную пустыню Салар-де-Уюни (Боливия), аллеи баобабов на Мадагаскаре и долину Гангтей (Бутан).





Уникальный монастырский скальный комплекс Вардзия XII-XIII веков расположен в 30 километрах от районного центра Аспиндза, в регионе Самцхе-Джавахети на юге Грузии на высоте 1 300 метров над уровнем моря.



Строительство города эпохи Золотого века приписывают царице Тамар. Но первые пещеры были созданы еще раньше, во время правления Георгия III (1156-1184) — отца царицы Тамар.



Грандиозный комплекс возведен на 800-метровой скале и 50-метровой вертикальной плоскости. Комплекс расположен на нескольких ярусах.



В пещерах памятника — 15 храмов, главный из которых — храм Успения Богородицы с уникальными фресками, считаются одними из наиболее хорошо сохранившихся произведений искусства той эпохи.

Помещения также включают сотни больших и малых залов, городище античного периода, курганные захоронения, 125 винных погребов с 185 сосудами квеври для хранения вина.





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