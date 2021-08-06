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За последний год на техинспекцию было заявлено лишь 15% автобусов и микроавтобусов – исследование
06.08.2021 19:38
В период с 1 июня 2020 года по июнь 2021 года на инспекцию было заявлено только 15% автобусов и микроавтобусов. Соответствующую информацию распространяет президент ассоциации «Центра инспектирования автомобилей» Давид Месхишвили.
Сегодня он проведет пресс-конференцию и представит результаты исследования, в котором представлена информация о безопасности перевозки пассажиров междугородным и муниципальным пассажирским транспортом.
«С 1 июня 2020 года по июнь 2021 года на инспекцию было заявлено только 15% автобусов и микроавтобусов, что является катастрофическим показателем, тем более на том фоне, когда в летний сезон возрастает интенсивность междугородних перевозок», - заявляет Месхишвили.
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