

За последний год на техинспекцию было заявлено лишь 15% автобусов и микроавтобусов – исследование

06.08.2021 19:38





В период с 1 июня 2020 года по июнь 2021 года на инспекцию было заявлено только 15% автобусов и микроавтобусов. Соответствующую информацию распространяет президент ассоциации «Центра инспектирования автомобилей» Давид Месхишвили.



Сегодня он проведет пресс-конференцию и представит результаты исследования, в котором представлена информация о безопасности перевозки пассажиров междугородным и муниципальным пассажирским транспортом.



«С 1 июня 2020 года по июнь 2021 года на инспекцию было заявлено только 15% автобусов и микроавтобусов, что является катастрофическим показателем, тем более на том фоне, когда в летний сезон возрастает интенсивность междугородних перевозок», - заявляет Месхишвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





