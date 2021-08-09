

В Гардабани спасатели извлекли из реки тело молодого человека

09.08.2021 13:03





«В Гардабани, около канала ГРЭС, пожарные-спасатели обнаружили тело молодого человека», — говорится в заявлении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.



«В Центр управления общественной безопасности МВД — «112» поступило сообщение о том, что в Гардабани, близ канала ГРЭС, вошедшего в Куру для ловли рыбы человека унесло течением, и он пропал в воде.



Сразу же по получении сообщения пожарные-спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями приступили к поисково-спасательным работам.



В результате интенсивных спасательных мероприятий близ ГРЭС в реке Куре пожарные-спасатели обнаружили мертвое тело одного человека. Тело извлечено из воды и опознано членами семьи. На месте находились все соответствующие службы.



В поисково-спасательных работах участвовали 35 пожарных-спасателей, 3 ныряльщика, летальный аппарат – дрон, плавательные средства и специальное устройство для сканирования дна «Эхолот», — говорится в заявлении ведомства.





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