

До четырех тысяч абонентов компании Tbilisi Еnergy временно останутся без газа

09.08.2021 15:42





До четырех тысяч абонентов компании Tbilisi Еnergy в столичном районе Дигоми на ночь останутся без газа из-за ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе поставщика.



Отключения начнутся с 23:00 9 августа. Подача газа будет восстановлена поэтапно, начиная с 10:00 10 августа.



Отключения коснутся жителей района Диди Дигоми, а также частного сектора недалеко от поселка Дигоми. Исключением не станут малые и крупные коммерческие объекты, расположенные в указанной зоне.



Tbilisi Еnergy отмечает, что проводит работы по восстановлению газовой сети по заказу «Креатив Констракшн».



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