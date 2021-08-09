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До четырех тысяч абонентов компании Tbilisi Еnergy временно останутся без газа
09.08.2021 15:42
До четырех тысяч абонентов компании Tbilisi Еnergy в столичном районе Дигоми на ночь останутся без газа из-за ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе поставщика.
Отключения начнутся с 23:00 9 августа. Подача газа будет восстановлена поэтапно, начиная с 10:00 10 августа.
Отключения коснутся жителей района Диди Дигоми, а также частного сектора недалеко от поселка Дигоми. Исключением не станут малые и крупные коммерческие объекты, расположенные в указанной зоне.
Tbilisi Еnergy отмечает, что проводит работы по восстановлению газовой сети по заказу «Креатив Констракшн».
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