

В Грузии занято почти 94% коек для пациентов с коронавирусом

09.08.2021 18:02





Более 94% мест, отведенных в больницах Грузии для пациентов с коронавирусом, заняты, а ресурсы для увеличения коечного фонда практически исчерпаны. Об этом сегодня на брифинге сообщила замминистра Минздрава Грузии Тамар Габуния.



«Сектор здравоохранения сегодня находится в условиях максимальной нагрузки. Сегодня мы ожидаем мобилизации дополнительных коек. 7 тысяч коек уже мобилизованы и в течение этой недели будет добавлено 500 коек. Мобилизация до 8 тысяч коек – это максимум наших возможностей. Пока что, в условиях максимальной нагрузки, с этим ресурсом удается управлять текущей эпидемиологической картиной, то есть 40 тысячами активных случаев, однако, если не предпринять дополнительных профилактических мер, конечно же, сектору будет очень тяжело даваться управление», — сказала Габуния.



Согласно данным на сайте Минздрава, из 7 118 коек для пациентов с коронавирусом свободны сейчас только 477. В ковид-гостиницах, куда отправляют пациентов в случае легкого и среднего течения заболевания, свободны 588 мест из 3 140.



Грузия сейчас находится на пике четвертой волны коронавируса. Только за последние сутки в стране выявлено 2 236 новых случаев заражения, а 44 человека скончались. При этом темпы вакцинации остаются низкими — оба компонента вакцины получили около 5% населения. С начала пандемии зафиксировано более 450,1 тысячи случаев инфицирования, более 403,7 тысячи выздоровели, 6 128 скончались.



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