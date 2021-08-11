

Ресторан в Тбилиси оштрафован на 10 тысяч лари за проведение свадьбы

11.08.2021 10:49





Ресторан в районе Глдани на окраине Тбилиси оштрафовали на 10 тысяч лари за проведение массового мероприятия. Об этом сообщает Инспекция труда Минздрава Грузии.



По данным ведомства, в нарушение действующих ковид-регуляций 10 августа в заведении отмечали свадьбу.



«В данном случае было запрещенное социальное мероприятие и, соответственно, выявлен был организатор – юридическое лицо, которое осуществляло указанную запрещенную деятельность. К нему была применена санкция в размере 10 тысяч лари. На данном этапе объект опечатан не будет», — сказала глава департамента надзора за безопасностью труда Майя Микая.



Грузия сейчас находится на пике четвертой волны коронавируса. В понедельник власти объявили о введении новых ограничений. С 10 августа в стране снова стало обязательным ношение масок не только в помещениях, но и на открытых пространствах, где собираются более пяти человек. Строже стали контролировать запрет на проведение свадеб, поминок, юбилеев и других подобных мероприятий, а также запрет на работу клубов и ресторанов в ночное время.



Параллельно Инспекция труда уведомила население об ужесточении мониторинга. Служба заверила, что, в случае выявления нарушений, они примут меры, предусмотренные законом. Физических лиц, организовавших многолюдное мероприятие, оштрафуют на 2 тысячи лари, а юридических – на 10 тысяч лари. В случае критического несоблюдения инспекторы могут опечатать ресторан или ночной клуб.



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