

В результате крушения вертолета в России погибли 8 человек

12.08.2021 10:30





Катастрофа вертолета Ми-8 на Камчатке унесла жизни восьми человек, включая одного члена экипажа. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник в органах организации здравоохранения региона.



"Спасены восемь человек, угрозы жизни нет. Еще восемь человек погибли. Тела погибших, скорее всего, находятся на дне Курильского озера", - сказал он.



Обломки вертолета ушли под воду практически сразу после крушения. Шести пассажирам и двум членам экипажа удалось выбраться из вертолета и выплыть на поверхность, где их спасли работники заповедника.



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