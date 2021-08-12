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В результате крушения вертолета в России погибли 8 человек


12.08.2021   10:30


Катастрофа вертолета Ми-8 на Камчатке унесла жизни восьми человек, включая одного члена экипажа. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник в органах организации здравоохранения региона.

"Спасены восемь человек, угрозы жизни нет. Еще восемь человек погибли. Тела погибших, скорее всего, находятся на дне Курильского озера", - сказал он.

Обломки вертолета ушли под воду практически сразу после крушения. Шести пассажирам и двум членам экипажа удалось выбраться из вертолета и выплыть на поверхность, где их спасли работники заповедника.

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