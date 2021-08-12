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В Батуми полиция опечатала банкетные залы, несоблюдавшие ковид-регуляции
12.08.2021 20:16
Два ритуальных зала в Батуми (Аджария) -«Эра» и «Давид» опечатали из-за повторных нарушений правил изоляции и карантина. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе МВД Грузии.
Объекты закрыли 11 августа в рамках следственных мероприятий.
По информации ведомства, несмотря на наложение административных штрафов, указанные объекты продолжали экономическую деятельность, запрещенную постановлением правительства Грузии.
Из-за пандемии коронавируса в Грузии запрещено справлять свадьбы, поминки, крестины и дни рождения компаниями больше 10 человек. В связи с резким ухудшением эпидситуации с 10 августа контроль за соблюдением этого ограничения был усилен.
Согласно статье 248 УК Грузии, повторное нарушение правил изоляции и карантина влечет уголовную ответственность. В частности, юридические лица наказываются штрафом, лишением права заниматься деятельностью или же опечатыванием и штрафом, а физические — домашним арестом от шести месяцев до двух лет или лишением свободы на срок до трех лет.
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