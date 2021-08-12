

Ковид-регуляции: За последние 72 часа оштрафованы 23 объекта, опечатаны - 8

12.08.2021 22:01





По словам главы Службы инспекции труда Беки Перадзе, за последние 72 часа было проверено несколько сотен объектов на выполнение ими ковид-регуляций, из которых 23 были оштрафованы, в том числе 11 юридических и 12 физических лиц.



Как заявил Перадзе, опечатаны 8 объектов.



Напомним, что согласно решению Координационного совета от 9 августа, а проведение свадеб, торжеств, юбилеев и подобных мероприятий заведения общественного питания будут оштрафованы на 10 тысяч лари, в случае повторного нарушения точки общепита будут опечатаны и закрыты.



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