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Ковид-регуляции: За последние 72 часа оштрафованы 23 объекта, опечатаны - 8
12.08.2021 22:01
По словам главы Службы инспекции труда Беки Перадзе, за последние 72 часа было проверено несколько сотен объектов на выполнение ими ковид-регуляций, из которых 23 были оштрафованы, в том числе 11 юридических и 12 физических лиц.
Как заявил Перадзе, опечатаны 8 объектов.
Напомним, что согласно решению Координационного совета от 9 августа, а проведение свадеб, торжеств, юбилеев и подобных мероприятий заведения общественного питания будут оштрафованы на 10 тысяч лари, в случае повторного нарушения точки общепита будут опечатаны и закрыты.
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