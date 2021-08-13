Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Из-за обрушения склона в Тбилиси эвакуированы жители многоэтажки


13.08.2021   12:17


В Тбилиси из-за обрушения части склона эвакуированы жители многоэтажки, находящейся по адресу ул. Лорткипанидзе 10. Согласно имеющейся информации, свои дома были вынуждены покинуть порядка 90 семей. В столичной мэрии отмечают, что им будет предоставлено временное жилье.

Обрушение произошло вечером 12 июля, обошлось без пострадавших, однако повреждены коммуникационные линии.

«Первая задача – обеспечить безопасность населения, независимо от того, есть реальная угроза или нет. Существуют риски < > По предварительным данным, в доме проживает около 90 семей, выясняем, сколько семей сейчас на месте», – заявил заместитель мэра Ираклий Бенделиани.

По словам специалистов предположительной причиной обрушения склона могло стать строительство, осуществляющееся в этом районе. Эксперты в области изучают склон, дальнейшие шаги будут определены на основании их заключения.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна