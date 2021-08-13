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Из-за обрушения склона в Тбилиси эвакуированы жители многоэтажки
13.08.2021 12:17
В Тбилиси из-за обрушения части склона эвакуированы жители многоэтажки, находящейся по адресу ул. Лорткипанидзе 10. Согласно имеющейся информации, свои дома были вынуждены покинуть порядка 90 семей. В столичной мэрии отмечают, что им будет предоставлено временное жилье.
Обрушение произошло вечером 12 июля, обошлось без пострадавших, однако повреждены коммуникационные линии.
«Первая задача – обеспечить безопасность населения, независимо от того, есть реальная угроза или нет. Существуют риски < > По предварительным данным, в доме проживает около 90 семей, выясняем, сколько семей сейчас на месте», – заявил заместитель мэра Ираклий Бенделиани.
По словам специалистов предположительной причиной обрушения склона могло стать строительство, осуществляющееся в этом районе. Эксперты в области изучают склон, дальнейшие шаги будут определены на основании их заключения.
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