

Задержаны 11 человек по делу о незаконном присвоении земли у Тбилисского моря

13.08.2021 12:25





11 человек задержаны в Грузии по факту пособничества хищению крупного государственного имущества путем обмана. Об этом сообщает Следственная служба Минфина страны.



По данным следствия, обвиняемые помогли преступной группе обманным путем зарегистрировать 11 земельных участков общей площадью более 10,7 тысячи квадратных метров в поселке Авшниани Глданского района Тбилиси. Общая стоимость этой земли оценивается в 702,1 тысячи лари.



Как отмечается, к настоящему времени в собственность государства удалось вернуть небольшую часть земель – участок площадью до 1 тысячи квадратных метров стоимостью 53,7 тысячи лари.



Расследование начато по статье 25 и подпункту «б» части 3 статьи 180 УК Грузии, которая предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 9 лет. В Минфине не исключают, что круг лиц, причастных к преступлению, расширится.



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