

Два человека задержаны в Грузии за продажу фальшивых ПЦР-тестов

13.08.2021 12:27





В Грузии задержаны два человека, продававших поддельные отрицательные ПЦР-тесты на COVID-19. Об этом сообщает сегодня Следственная служба Минфина.



«Обвиняемые от имени медицинского учреждения, расположенного в районе Имерети, без надлежащего лабораторного обследования за деньги подготовили и передали заинтересованному лицу документы, отражающие отрицательные результаты лабораторного ПЦР-теста на коронавирус», — сказано в заявлении ведомства.



В результате следственных мероприятий правоохранители изъяли компьютерное оборудование, использовавшиеся для изготовления фальшивого сертификата.



Как отмечается, с целью установления других лиц, причастных к преступлению, продолжаются соответствующие следственные мероприятия.



Расследование начато по части 1 статьи 362 и части 4 статьи 221 УК Грузии, которые предусматривают лишение свободы от 4 до 6 лет.



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