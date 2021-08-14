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Число жертв наводнений в Турции возросло до 44 человек
14.08.2021 17:59
Число жертв наводнений и селей в причерноморском районе Турции возросло до 44 человек, сообщают западные и местные СМИ со ссылкой на управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции, передает «Интерфакс».
По данным управления, 36 человек погибли в провинции Кастамону, семь - в Синопе и один - в Бартине. В Синопе также девять человек госпитализировали с травмами.
Наводнения снесли дома, разорвали мосты и затопили автодороги. Жители Кастамону в социальных сетях заявляют о сотнях пропавших без вести людей.
Спасательные отряды вместе с кинологами, вертолетами и самолетами ведут поиски людей. До и после наводнения в провинциях эвакуировали свыше 2 тыс. человек, многих временно разметили в студенческих общежитиях.
Зону бедствия на севере Турции накануне посетил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он пообещал, что государство сделает все возможное для устранения последствий природных катаклизмов.
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