

Число жертв наводнений в Турции возросло до 44 человек

14.08.2021 17:59





Число жертв наводнений и селей в причерноморском районе Турции возросло до 44 человек, сообщают западные и местные СМИ со ссылкой на управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции, передает «Интерфакс».



По данным управления, 36 человек погибли в провинции Кастамону, семь - в Синопе и один - в Бартине. В Синопе также девять человек госпитализировали с травмами.



Наводнения снесли дома, разорвали мосты и затопили автодороги. Жители Кастамону в социальных сетях заявляют о сотнях пропавших без вести людей.



Спасательные отряды вместе с кинологами, вертолетами и самолетами ведут поиски людей. До и после наводнения в провинциях эвакуировали свыше 2 тыс. человек, многих временно разметили в студенческих общежитиях.



Зону бедствия на севере Турции накануне посетил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он пообещал, что государство сделает все возможное для устранения последствий природных катаклизмов.



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