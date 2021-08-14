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В Турции потерпел крушение российский пожарный самолет, погибли 8 человек
14.08.2021 21:21
Российский пожарный самолет Бе-200 разбился в Турции. Как передают российские СМИ, погибли все находящиеся на борту – пятеро российских военных и трое граждан Турции. Крушение произошло в районе населенного пункта Адана.
По сообщению Министерства обороны РФ, самолет выполнил задание по тушению пожара и разбился перед заходом на посадку.
С целью расследования случившегося на место катастрофы отправилась комиссия российского оборонного ведомства.
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