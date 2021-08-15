Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Количество погибших от наводнений в Турции увеличилось до 58


15.08.2021   13:38


Количество погибших в результате наводнений в Турции возросло до 58, сообщает агентство Reuters.

Катастрофа затронула большую часть северных черноморских регионов страны, Кастамону, Синоп и Бартин, поэтому Реджеп Тайип Эрдоган объявил эти регионы зонами бедствия.

Из зон бедствия эвакуировано более 2000 человек. Около 300 населенных пунктов остались без электричества, остановлено движение транспорта из-за разрушений мостов и повреждений дорожного покрытия.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна