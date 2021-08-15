

Количество погибших от наводнений в Турции увеличилось до 58

15.08.2021 13:38





Количество погибших в результате наводнений в Турции возросло до 58, сообщает агентство Reuters.



Катастрофа затронула большую часть северных черноморских регионов страны, Кастамону, Синоп и Бартин, поэтому Реджеп Тайип Эрдоган объявил эти регионы зонами бедствия.



Из зон бедствия эвакуировано более 2000 человек. Около 300 населенных пунктов остались без электричества, остановлено движение транспорта из-за разрушений мостов и повреждений дорожного покрытия.





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