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Количество погибших от наводнений в Турции увеличилось до 58
15.08.2021 13:38
Количество погибших в результате наводнений в Турции возросло до 58, сообщает агентство Reuters.
Катастрофа затронула большую часть северных черноморских регионов страны, Кастамону, Синоп и Бартин, поэтому Реджеп Тайип Эрдоган объявил эти регионы зонами бедствия.
Из зон бедствия эвакуировано более 2000 человек. Около 300 населенных пунктов остались без электричества, остановлено движение транспорта из-за разрушений мостов и повреждений дорожного покрытия.
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