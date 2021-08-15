

На юге Грузии прикрыли ритуальный зал, принимавший массовые застолья

15.08.2021 15:18





Сотрудники полиции закрыли ритуальный зал в городе Ахалкалаки на юге Грузии из-за повторного нарушения правил изоляции и карантина. Об этом сообщает сегодня пресс-служба МВД Грузии.



По данным следствия, объект продолжал принимать гостей, несмотря на ранее выписанный административный штраф.



Из-за пандемии коронавируса Грузии запрещено справлять свадьбы, поминки, крестины и дни рождения компаниями больше 10 человек. Эпидемиологи полагают, что систематическое нарушение этого запрета стало одной из причин резкого роста заражаемости COVID-19 в стране. На этой неделе контроль за его соблюдением был ужесточен.



МВД напоминает, что, согласно статье 248 УК Грузии, повторное нарушение одного и того же действия лицом, наказанным в административном порядке за нарушение правила изоляции и карантина, влечет уголовную ответственность. В частности, юридические лица наказываются штрафом, лишением права заниматься деятельностью или ликвидацией и штрафом, а в случае физического лица – домашним арестом от шести месяцев до двух лет или лишением свободы на срок до трех лет.



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