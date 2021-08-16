

В Самцхе-Джавахети произошла серия землетрясений

16.08.2021 10:58





За последние 24 часа в Грузии произошло четыре землетрясения. Одно из них магнитудой 5.1 балла было зафиксировано в 05:44 по тбилисскому времени.



По информации Института наук по изучению Земли и Национального центра сейсмического мониторинга, эпицентр землетрясения находился у села Самеба в регионе Самцхе-Джавахети на границе с Арменией на глубине от двух до девяти километров.



Первые толчки магнитудой 3,7 балла были зафиксированы в 23:42 по местному времени, затем их сила начала возрастать, и самое мощное землетрясение магнитудой 5,1 балла произошло в 05:44 по тбилисскому времени. Последний толчок произошел в 05:51, его магнитуда составила 3,2 балла.





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