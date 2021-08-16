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Пациент COVID-клиники в Кутаиси покончил жизнь самоубийством


16.08.2021   16:29


С четвертого этажа одной из COVID-клиник Кутаиси выбросился инфицированный пациент, он скончался спустя несколько часов, – передает Tabula.ge со ссылкой на МВД Грузии.

Сообщается, что пациент поступил в медицинское учреждение два дня назад.

Министерство внутренних дел ведет расследование по статье 115 УК Грузии, которая предполагает «доведение до самоубийства».

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