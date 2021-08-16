

В полевой госпиталь будут госпитализированы только пациенты средней степени тяжести

16.08.2021 16:30





По словам заместителя министра здравоохранения Грузии Георгия Цоцколаури, в полевом госпитале в Олимпийской деревне в Дигоми будут размещаться только пациенты средней степени тяжести.



По его словам, при необходимости у них есть возможность в кратчайшие сроки разместить полевые госпитали в разных городах.



Что касается опыта, то это старый опыт прошлых десятилетий. При необходимости будут задействованы все врачи, в том числе военные. Услуги полевых госпиталей не являются обычными услугами больничного сектора. Здесь нет палат, есть единое пространство, один врач может обслуживать более одной койки. Мы, Минздрав, все просчитали. Здесь будут размещаться пациенты средней степени тяжести. Здесь не удастся интубировать человека, а в остальном сюда могут поместить пациента любой степени тяжести. На данном этапе больничный сектор преодолевает эту проблему, введены регуляции, и мы надеемся, что нам это пространство не понадобится. Это дополнительный шаг. Если количество заболевших увеличится», — заявил Георгий Цоцколаури.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





