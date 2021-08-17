

Сколько вакцинированных было госпитализировано в Грузии

17.08.2021 12:22





По словам министра здравоохранения Грузии Екатерины Тикарадзе, в стране был проведен опрос о том, сколько человек поступило в клиники из тех, кто уже был вакцинирован хотя бы одной дозой.



Как сообщила Тикарадзе после заседания Координационного совета, из тех, кто получил одну дозу вакцины, было госпитализировано 2,85 процента, а из вакцинированных двумя дозами — 2,13 процента.



«Чтобы нашим гражданам было еще понятнее, насколько важна вакцинация, мы провели опрос, так как большое количество граждан уже вакцинировано. Нам удалось определить долю госпитализированных пациентов, которые уже были вакцинированы одной или двумя дозами, и этот компонент уже показал, из пациентов, вакцинированных одной дозой, независимо от вакцины, было госпитализировано лишь 2,85 процента, а среди вакцинированных двумя дозами — 2,13 процента», — заявила Тикарадзе.



По словам министра здравоохранения, сегодня в клинике проходят лечение 95 процентов людей, которые не получили ни одной вакцины или дозы.



«Это еще раз подчеркивает, насколько эффективна вакцинация в борьбе с пандемией коронавируса и защите от инфекции. Поэтому я еще раз прошу всех наших граждан стать более активными и принять решение подключиться к вакцинации и интенсивно использовать маску», — заявила Тикарадзе.





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