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Суд признал проведенные в Гелати работы незаконными


19.08.2021   21:05


Кутаисский апелляционный суд объявил свое решение по делу вокруг храма Гелати. Согласно постановлению суда, строительное вмешательство, осуществленное компанией «Икорта 2007», и деятельность, проведенная на всех уровнях, являются нарушением закона.

Суд установил, что разрешение на проведение работ, которое получила компания «Икорта 2007» на основании заявления директора "Международного центра искусства", было выдано неверно, поскольку у него не было на это полномочий.

Палата посчитала, что «Икорта 2007», как непосредственный исполнитель работ, так и "Международный центр искусства" должны нести соответствующую административную ответственность за правонарушение.

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