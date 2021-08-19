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Суд признал проведенные в Гелати работы незаконными
19.08.2021 21:05
Кутаисский апелляционный суд объявил свое решение по делу вокруг храма Гелати. Согласно постановлению суда, строительное вмешательство, осуществленное компанией «Икорта 2007», и деятельность, проведенная на всех уровнях, являются нарушением закона.
Суд установил, что разрешение на проведение работ, которое получила компания «Икорта 2007» на основании заявления директора "Международного центра искусства", было выдано неверно, поскольку у него не было на это полномочий.
Палата посчитала, что «Икорта 2007», как непосредственный исполнитель работ, так и "Международный центр искусства" должны нести соответствующую административную ответственность за правонарушение.
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