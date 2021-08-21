

Спасатели эвакуировали группу туристов, застрявших в горах на северо-востоке Грузии

21.08.2021 21:41





Спасатели эвакуировали группу туристов, запросивших о помощи на высоте 2 500 метров во время путешествия по охраняемой территории Лагодехи. Об этом сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.



В «112» поступила информация о том, что в убежище для туристов находятся четверо человек, которым стало плохо, и теперь они нуждаются в помощи. Как выяснилось позже, в беду попали трое граждан Франции и один гражданин Грузии.



Как отмечают в ведомстве, они отреагировали на полученное сообщение незамедлительно. На помощь туристам направили вертолет пограничной полиции с группой спасателей.



Четырех человек доставили из Лагодехи в Национальный медицинский центр имени академика Гудушаури в Тбилиси, а позже их распределили по другим столичным клиникам.



Служба по управлению ЧС не уточняет, развилась ли у путешественников горная болезнь или же причины их недуга были другими.



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